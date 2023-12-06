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06.12.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області під час пожежі загинула людина

6 грудня о 14:42 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватній оселі в селі Новоселівка Богодухівської громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
До місця виклику Набережну вирушили рятувальники 51-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 20 кв.м.
 
Всередині будинку горів диван та домашні речі. Внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Його тіло знайшли рятувальники в осередку горіння.  Вже о 15:05 вони локалізували вогонь та о 15:20 ліквідували його. 
 
Працювало 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах у складу 8 чоловік особового складу. За попередніми даними причиною пожежі стала власна необережність загиблого під час паління.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі Харкова сталася пожежа у кафе.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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