06.12.2023 17:25 Віталій Хінєвіч

З початку епідсезону 1,3 мільйони українців перехворіли на ГРВІ, COVID-19 та грип – МОЗ України

За останній тиждень (з 27 жовтня по 3 грудня) зареєстровано 157 951 випадок захворювання, із них 87 292 — серед дітей віком до 17 років, передає РЕДПОСТ .

На лікування до лікарень потрапили 4 585 українців, з яких 2 167 — це діти. Перевищення епідемічного порогу високого рівня зареєстровано в Чернівецькій області.

За допомогою швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 встановлено 10 833 випадки захворювання на COVID-19 та 45 летальних випадків. 1 985 осіб госпіталізовано, серед них — 392 дитини. 5 дітей віком до 17 років потребували лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

Загалом з початку жовтня зареєстровано 1 300 592 випадки ГРВІ, грипу та COVID-19. Ці показники є на 41% вищі аналогічного періоду минулого року. 56% серед захворілих — це захворювання серед дітей до 17 років. Коронавірус забрав життя 343 українців, серед яких — дві дитини віком до 17 років.

Наразі в Україні проведено 35,7 млн щеплень проти COVID-19. Першу дозу отримали 16,36 млн осіб, другу — 15,55 млн осіб. Перший бустер отримали 3,32 млн українців. Другий бустер — 454 тис. українців.

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