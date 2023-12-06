06.12.2023 17:35 Рита Парфенова

Подорожчає вартість проїзду на деякі міжнародні поїзди з Харкова

Вартість каітка на поїзд з Харкова до Хелму зросте майже у півтора рази



Фото з відкритих джерел

Так Укрзалізниця впроваджує заходи щодо скорочення знижок та узгодження цін на міжнародні рейси з метою підтримки оновлення парку вагонів та зменшення загальних втрат від пасажирських перевезень. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на перевізника.



Раніше компанія надавала знижки практично на всі міжнародні пасажирські маршрути для залучення пасажирів, але зростання річних збитків від перевезень, які вже перевищуть 12 млрд грн, змусило Укрзалізницю переглянути цю стратегію.



Отже, за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ — Варшава — Київ, попит на який лишається ажіотажним. Але при цьому будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте наступним чином: на поїзди з Дніпра — у межах 4-11%, з Харкова — 17-48%, з Києва — 15-47%.



Також мінімально, у межах 3%, зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля. На проїзд в Інтерсіті+ Київ — Перемишль — Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса — Перемишль — Одеса — у діапазоні 37-49%.



Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта. Крім того, наразі уникнено підвищення тарифів на соціально важливі приміські перевезення. Цей сегмент залізничних перевезень лишається найдоступнішим для українців та найзбитковішим для Укрзалізниці. Також компанія продовжить організовувати й надалі безкоштовні евакуаційні рейси з прифронтових регіонів.



Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів — з 10 грудня 2023 року. До зазначеної дати, купуючи квиток на будь-який день, пасажири сплачуватимуть стару ціну. Залізниця лишається стратегічною та загальнодоступною логістичною артерією для українців у всіх вільних регіонах.



Водночас зміна тарифів дозволить компанії зберегти невелику вартість квитків для внутрішніх маршрутів та продовжити процес модернізації рухомого складу, навіть у період широкомасштабного вторгнення.

Раніще РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця збільшила кількість місць з Харкова до Польщі.