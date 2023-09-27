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27.09.2023  10:36   Рита Парфенова

Укрзалізниця збільшила кількість місць з Харкова до Польщі

З 8 жовтня після закінчення ремонтних робіт на станції Перемишль, відновляє курсування потяг №73/74 Харків — Перемишль, до того ж склад поїзда збільшиться вдвічі.

Укрзалізниця збільшує пропозицію місць на маршруті Харків — Перемишль

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Відправлення поїзда №73/74 у оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.

Зміни у форматі курсування поїзда призведуть до покращення зв'язку між Харковом і Польщею, на додачу до рейсу Харків — Хелм, відзначили у перевізника.

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Раніще РЕДПОСТ писав, що через проведення ремонтних робіт на дільниці Надвірна — Делятин змінюється маршрут курсування низки поїздів у певні дати вересня, жовтня та листопада.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  потяг, укрзалізниця, харків
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