    
Главная Новини Харкова Спорт Харківський спортсмен виграв Кубок України з фехтування на шпагах
27.09.2023  11:04   Рита Парфенова

Харківський спортсмен виграв Кубок України з фехтування на шпагах

Золоту та бронзову медалі серед чоловіків на Кубку України з фехтування на шпагах вибороли харківські спортсмени.

Роман Свічкар став переможцем Кубка України з фехтування на шпагах

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, Кубок України з фехтування на шпагах пройшов 26 вересня в Києві.

В особистих змаганнях Кубка України з фехтування на шпагах золоту та бронзову медалі серед чоловіків вибороли харківські спортсмени.

Кубок України був виграний харків'янином Романом Свічкаром, який у фіналі переміг Нікіту Кошмана з Києва з рахунком 15:12.

Бронзовим призером став ще один учень Заслуженої тренерки України Ірини Одокієнко Андрій Опанасенко. У півфіналі харківський шпажист поступився Нікіті Кошману. Третє місце на п’єдесталі пошани разом з Андрієм розділив киянин Дмитро Плаксін.

27 вересня шпажисти змагатимуться за медалі командних змагань.

Раніше РЕДПОСТ писав, що «золото» етапу юніорського Гран-прі з фігурного катання здобули представник Харківської області Артем Коваль та одеситка Ірина Підгайна.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.09 Спорт Харківський спортсмен здобув «золото» етапу юніорського Гран-прі з фігурного катання 25.09 Спорт У Харкові визначилися переможці спартакіади з масових видів спорту (фото) 25.09 Спорт Юні дзюдоїсти з Харківщини здобули медалі міжнародних змагань
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 