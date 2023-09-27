Харківський спортсмен виграв Кубок України з фехтування на шпагах

Золоту та бронзову медалі серед чоловіків на Кубку України з фехтування на шпагах вибороли харківські спортсмени.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, Кубок України з фехтування на шпагах пройшов 26 вересня в Києві.
В особистих змаганнях Кубка України з фехтування на шпагах золоту та бронзову медалі серед чоловіків вибороли харківські спортсмени.
Кубок України був виграний харків'янином Романом Свічкаром, який у фіналі переміг Нікіту Кошмана з Києва з рахунком 15:12.
Бронзовим призером став ще один учень Заслуженої тренерки України Ірини Одокієнко Андрій Опанасенко. У півфіналі харківський шпажист поступився Нікіті Кошману. Третє місце на п’єдесталі пошани разом з Андрієм розділив киянин Дмитро Плаксін.
27 вересня шпажисти змагатимуться за медалі командних змагань.
Раніше РЕДПОСТ писав, що «золото» етапу юніорського Гран-прі з фігурного катання здобули представник Харківської області Артем Коваль та одеситка Ірина Підгайна.
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