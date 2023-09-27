27.09.2023 11:04 Рита Парфенова

Харківський спортсмен виграв Кубок України з фехтування на шпагах

Золоту та бронзову медалі серед чоловіків на Кубку України з фехтування на шпагах вибороли харківські спортсмени.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, Кубок України з фехтування на шпагах пройшов 26 вересня в Києві.



В особистих змаганнях Кубка України з фехтування на шпагах золоту та бронзову медалі серед чоловіків вибороли харківські спортсмени.



Кубок України був виграний харків'янином Романом Свічкаром, який у фіналі переміг Нікіту Кошмана з Києва з рахунком 15:12.



Бронзовим призером став ще один учень Заслуженої тренерки України Ірини Одокієнко Андрій Опанасенко. У півфіналі харківський шпажист поступився Нікіті Кошману. Третє місце на п’єдесталі пошани разом з Андрієм розділив киянин Дмитро Плаксін.



27 вересня шпажисти змагатимуться за медалі командних змагань.



Раніше РЕДПОСТ писав, що «золото» етапу юніорського Гран-прі з фігурного катання здобули представник Харківської області Артем Коваль та одеситка Ірина Підгайна.