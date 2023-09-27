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27.09.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Дороги в Харківській області продовжують упорядковувати

Фахівці продовжують проводити ремонтні роботи на дорогах Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Заради безпечного та безперебійного проїзду на  дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове наразі виконуємо ямковий ремонт гарячою асфальтобетонною сумішшю. 
 
Також на інших дорогах державного значення виконуємо комплекс робіт:  
 
  • заміна металевого бар‘єрного огородження; 
  • герметизація швів та тріщин; 
  • ремонт деревянного настилу;  
  • заміна деформаційних швів; 
  • встановлення дорожнього дзеркала.
Нагадаємо, що з моменту деокупації Харківської області було розчищено більше 600 км доріг державного значення від техніки та блокпостів окупантів, згорілих автівок і сміття. Внаслідок військового вторгнення росії в Україну на Харківщині  було пошкоджено більше 1000 км доріг.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця збільшила кількість місць з Харкова до Польщі.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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