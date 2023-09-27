27.09.2023 11:20 Віталій Хінєвіч
Дороги в Харківській області продовжують упорядковувати
Фахівці продовжують проводити ремонтні роботи на дорогах Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Заради безпечного та безперебійного проїзду на дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове наразі виконуємо ямковий ремонт гарячою асфальтобетонною сумішшю.
Також на інших дорогах державного значення виконуємо комплекс робіт:
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заміна металевого бар‘єрного огородження;
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герметизація швів та тріщин;
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ремонт деревянного настилу;
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заміна деформаційних швів;
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встановлення дорожнього дзеркала.
Нагадаємо, що з моменту деокупації Харківської області було розчищено більше 600 км доріг державного значення від техніки та блокпостів окупантів, згорілих автівок і сміття. Внаслідок військового вторгнення росії в Україну на Харківщині було пошкоджено більше 1000 км доріг.
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