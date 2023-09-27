27.09.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Дороги в Харківській області продовжують упорядковувати

Фахівці продовжують проводити ремонтні роботи на дорогах Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Заради безпечного та безперебійного проїзду на дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове наразі виконуємо ямковий ремонт гарячою асфальтобетонною сумішшю.

Також на інших дорогах державного значення виконуємо комплекс робіт:

заміна металевого бар‘єрного огородження;

герметизація швів та тріщин;

ремонт деревянного настилу;

заміна деформаційних швів;

встановлення дорожнього дзеркала.

Нагадаємо, що з моменту деокупації Харківської області було розчищено більше 600 км доріг державного значення від техніки та блокпостів окупантів, згорілих автівок і сміття. Внаслідок військового вторгнення росії в Україну на Харківщині було пошкоджено більше 1000 км доріг.