Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

Протягом минулої доби, 26 вересня, піротехнічні групи ДСНС провели огляд площі близько 3,8 гектарів, включаючи 3500 квадратних метрів, які були розміновані за допомогою машин механізованого розмінування. Також було обстежено 5 кілометрів ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Сапери виявили та безпечно знешкодили 142 одиниці ворожої мінно-вибухової продукції та боєприпасів. Для цих робіт було залучено 27 піротехнічних груп ДСНС, в яких працювали 133 сапера та використовувалося 54 одиниці спеціалізованої техніки.

Загалом, з початку конфлікту, піротехніки ДСНС провели огляд близько 3641 гектару території, включаючи 278 кілометрів автомобільних доріг, 2631 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 201 кілометр газопроводів. Під час цих робіт було виявлено та безпечно знешкоджено 78 тисяч 411 вибухонебезпечних предметів.