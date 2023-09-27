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27.09.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

Бригади КП «Харківводоканал» ліквідували 13 аварій

Незважаючи на певні складнощі сьогодення, бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» продовжують щодня підтримувати водопровідне господарство міста у справному стані, передає РЕДПОСТ .

 
26 вересня ремонтники ліквідували 13 аварій на водоводах і упорядкували 14 оглядових колодязів.
 
Значний обсяг відновлювальних заходів було проведено, зокрема, й у Шевченківському районі, де бригади оперативно виявили та усунули три пошкодження на ділянці водоводу діаметром 500 мм на вулиці Ахсарова.
 
«Цей трубопровід забезпечує водопостачанням більшість жителів Олексіївського житлового масиву. Тому заздалегідь підготувалися до проведення ремонтних робіт, і маючи в наявності все необхідне своєчасно усунули серйозну аварійну ситуацію. Паралельно здійснили відновлювальні роботи на магістралі діаметром 300 мм на бульварі Фронтовиків, у ході яких замінили ділянку трубопроводу. Також капітально відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Котельниківській», - підсумував начальник районної служби Андрій Целогородцев.
 
Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.
 
Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дороги в Харківській області продовжують упорядковувати.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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