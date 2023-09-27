27.09.2023 12:05 Віталій Хінєвіч
На Харківщині та Полтавщині склали протоколи за порушення лісового законодавства
У філіях Слобожанського лісового офісу тривають патрулювання лісовими масивами, передає РЕДПОСТ .
Тепла осінь та грибний сезон усе більше манить до лісу відвідувачів. Проте в умовах повномасштабної війни такі походи до лісу можуть бути небезпечними й коштувати життя. Тим паче у лісах Харківщини зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки і при найменшому спалаху ліс може перетворитися на справжньому порохову бочку.
Працівники державної лісової охорони філій разом правоохоронцями постійно проводять роз'яснювальну роботу з населенням щодо небезпеки відвідування лісів та правил пожежної безпеки. Разом з цим фіксують і порушників.
У 2023 році в лісах Полтавської та Харківської області здійснено 1552 рейди та складено 116 протоколів за порушення лісового законодавства.
Нагадуємо, до завершення воєнного стану на території Полтавської та Харківської областей відвідувати ліси заборонено!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0