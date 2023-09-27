27.09.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині та Полтавщині склали протоколи за порушення лісового законодавства

У філіях Слобожанського лісового офісу тривають патрулювання лісовими масивами, передає РЕДПОСТ .

Тепла осінь та грибний сезон усе більше манить до лісу відвідувачів. Проте в умовах повномасштабної війни такі походи до лісу можуть бути небезпечними й коштувати життя. Тим паче у лісах Харківщини зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки і при найменшому спалаху ліс може перетворитися на справжньому порохову бочку.

Працівники державної лісової охорони філій разом правоохоронцями постійно проводять роз'яснювальну роботу з населенням щодо небезпеки відвідування лісів та правил пожежної безпеки. Разом з цим фіксують і порушників.

У 2023 році в лісах Полтавської та Харківської області здійснено 1552 рейди та складено 116 протоколів за порушення лісового законодавства.

Нагадуємо, до завершення воєнного стану на території Полтавської та Харківської областей відвідувати ліси заборонено!