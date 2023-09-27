27.09.2023 12:34 Рита Парфенова

Поліцейські Харківщини допомогли чоловікові, якому стало зле на вулиці

У Солоніцівській громаді правоохоронці надали допомогу чоловікові, який втратив свідомість посеред вулиці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Поліцейські патрулювали вулицю у селі Вільшани, коли помітили чоловіка, який лежав на тротуарі в безпорадному стані. На запитання стражів порядку постраждалий не відповідав.



Без зволікання правоохоронці надали першу долікарську допомогу.



Вони також викликали швидку допомогу та слідкували за станом хворого до приїзду медичного персоналу. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області правоохоронці допомогли водію, у якого зламалося авто.