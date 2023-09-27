27.09.2023 12:45 Віталій Хінєвіч
Раніше засуджений харків'янин обкрадав магазини
Слідчі довели провину зловмисника по шести фактах майнових злочинів у Шевченківському районі міста.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
З початку року до поліції надходили звернення громадян про крадіжки з магазинів. За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
В рамках досудового розслідування проводились оперативно-розшукові заходи, в ході яких працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний безробітній мешканець Харкова, раніше судимий за аналогічні злочини.
Своїми діями зловмисник спричинив матеріальну шкоду на суму близько 6 тисяч гривень. Викраденим розпорядився на власний розсуд.
25 вересня слідчим Харківського районного управління поліції №3 повідомлено чоловіку про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
На даний час вживаються заходи щодо повідомлення чоловіку про підозру по іншим фактам крадіжок на території Харківської області.
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