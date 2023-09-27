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27.09.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

Раніше засуджений харків'янин обкрадав магазини

Слідчі довели провину зловмисника по шести фактах майнових злочинів у Шевченківському районі міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З початку року до поліції надходили звернення громадян про крадіжки з магазинів. За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
 
В рамках досудового розслідування проводились оперативно-розшукові заходи, в  ході яких працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний безробітній мешканець Харкова, раніше судимий за аналогічні злочини. 
 
Своїми діями зловмисник спричинив матеріальну шкоду на суму близько 6 тисяч гривень. Викраденим розпорядився на власний розсуд.
 
25 вересня слідчим Харківського районного управління поліції №3  повідомлено чоловіку про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених  ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 
 
Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
 
На даний час вживаються заходи щодо повідомлення чоловіку про підозру по іншим фактам крадіжок на території Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харківщини допомогли чоловікові, якому стало зле на вулиці.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, події
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