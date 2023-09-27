27.09.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

НБУ представив нову пам'ятну монету

Національний банк України 26 вересня 2023 року ввів у обіг нову пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!”, передає РЕДПОСТ .

Монета присвячена всім енергетикам України – сучасним українським супергероям та воїнам світла.

Дизайн нової пам’ятної монети створив відомий український художник, ілюстратор, графічний дизайнер Сергій Майдуков. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України.

Її образ втілено в символічному суцвітті соняшника, кожна пелюстка якого, неначе ліхтар, осяює світлом нашу країну. Він сяє, попри ворожі ракетні обстріли, як схід сонця, який обов’язково настане після найстрашнішої ночі.

На реверсі монети у вигляді трьох непорушних та сяючих брил зображено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується в літеру “Е” і є першою літерою слова “ЕНЕРГЕТИКА”.

Пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!” виготовлено з нейзильберу, її тираж – до 50 000 штук. Гурт монети – гладкий, із заглибленими, інверсно розташованими написами: позначенням номіналу монети – п’ять гривень, року карбування монети – 2023 та логотипу Банкнотно-монетного двору НБУ.