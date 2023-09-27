27.09.2023 13:18 Рита Парфенова

Судові охоронці Харківщини долучилися до допомоги пораненим військовим

Частину одноденного заробітку на допомогу пораненим військовим віддали судові охоронці Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, колектив територіального управління Служби судової охорони у Харківській області провів благочинну акцію до Дня захисників та захисниць України.

Судові охоронці віддали частину одноденного заробітку на допомогу військовим, що проходять лікування чи реабілітацію після важких поранень та операцій. На зібрані кошти закупили поручні, що є вкрай необхідними для травматологічного відділення. За статистикою Міністерства оборони України наразі 40 % поранених воїнів мають ушкодження кінцівок, більшість із них потребує відновлення кісток.





"Багато наших співробітників призвані за мобілізацією або відкомандировані до підрозділів ЗСУ, НГУ тощо. Є серед них і парамедики. До того ж Служба судової охорони забезпечує порядок на об'єктах, які періодично піддаються обстрілам з боку російського терористичного режиму, який намагається посіяти хаос та атмосферу страху в усіх важливих для функціонування держави системах. І ми прекрасно усвідомлюємо всі можливі ризики для нас. Власне тому, проблеми та потреби наших поранених захисників та захисниць нам близькі та зрозумілі, підтримувати їх — честь для нас!" — зазначив начальник територіального управління Служби судової охорони у Харківській області Андрій Марущенко.



Поручні значно полегшують життя людей з обмеженими можливостями, надаючи змогу отримати додаткову опору й запобігають можливим травмам та падінням. Вони підвищують ступінь свободи пересування маломобільних людей.



Щодня у лікарнях та шпиталях прифронтової Харківщини отримують допомогу сотні поранених: військові та цивільні. Окрім державної допомоги, саме завдяки доброчинності, забезпечуються нагальні потреби медзакладів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'яни зібрали та відправили на деокуповані території майже півтори тонни товарів.

Источник: Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області

благодійність, харків Тэги: судова охорона