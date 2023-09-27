27.09.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

Сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння і хотів підкупити патрульних: на Харківщині судитимуть чоловіка

За даними слідства, 26 серпня цього року в місті Первомайський патрульні поліцейські зупинили автомобіль «Skoda Octavia», за кермом якого перебував обвинувачений.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

42-річний водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, що підтверджувалось характерним запахом з його ротової порожнини, порушенням координації рухів і порушенням мови. Чоловік і сам підтвердив, що знаходиться у нетверезому стані.

Поліцейські встановили, що водій сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння не вперше: у березні цього року його було визнано винуватим за ст. 124, ч. 1 ст. 130 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Аби уникнути відповідальності, водій став пропонувати патрульним гроші. Він запропонував п’ять тисяч гривень, а почувши відмову, став підвищувати «ставки» спочатку до десяти, а потім і до двадцяти тисяч гривень.

Патрульні відмовились від одержання неправомірної вигоди і викликали слідчо-оперативну групу районного відділу поліції для документування корупційного злочину.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Первомайському міськрайонному суді Харківської області. Досудове розслідування проводили слідчі ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.