Харківські прикордонники знищили мінометний розрахунок ворога: відео

На Харківському напрямку мінометники «Сталевого кордону» знищили ворога на українській землі.
Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.
Бійці повітряної розвідки 15 мобільного прикордонного загону виявили скупчення піхоти противника, які саме облаштовували вогневі позиції на території Харківщини.
По заданих координатах вдарив мінометний розрахунок та розніс окупантів на шматки.
І так буде з кожним окупантом – це лише питання часу, – запевняють захісники кордону.
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Не захоплюйтеся довгими міркуваннями, інакше виявите, що проект, що довго виношується, доведеться відкласти до кращих часів, бо час вийшов.
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