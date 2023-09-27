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27.09.2023  14:02   Рита Парфенова

Харківські прикордонники знищили мінометний розрахунок ворога: відео

На Харківському напрямку мінометники «Сталевого кордону» знищили ворога на українській землі.


 

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

Бійці повітряної розвідки 15 мобільного прикордонного загону виявили скупчення піхоти противника, які саме облаштовували вогневі позиції на території Харківщини.

По заданих координатах вдарив мінометний розрахунок та розніс окупантів на шматки.

І так буде з кожним окупантом – це лише питання часу, – запевняють захісники кордону.

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як бійці штурмової бригади «Сталевий Кордон» виявили та знищили черговий ворожий бліндаж.

 

Источник:   Державна прикордонна служба України
 Тэги:  сталевий кордон, харків
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