    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові готують «пункти незламності»
27.09.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові готують «пункти незламності»

У місті Харкові розгортають «пункти незламності», які будуть забезпечені всім необхідним.


У Харкові готують «пункти незламності»
Про це сьогодні, 27 вересня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«У «пунктах незламності» будуть продукти, медикаменти, паливо для генераторів», - зазначив мер.
 
Також Ігор Терехов наголосив, що всі комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, зробили великий обсяг роботи в рамках підготовки до опалювального сезону.
 
«Все залежатиме не лише від нас, а й від інтенсивності обстрілів, від того, як нам вдасться захистити та зберегти критичну інфраструктуру. Проводиться серйозна робота, і ми не зупиняємося», - наголосив міський голова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади КП «Харківводоканал» ліквідували 13 аварій.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, пункти незламності
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.09 Надзвичайні події Окупанти обстріляли село Золочівської громади 27.09 Надзвичайні події Афера на півтори мільйони: мешканці Харківщини реалізували шахрайську схему 27.09 Надзвичайні події Під виглядом волонтерів грабували літніх людей: на Харківщині судитимуть організовану групу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 