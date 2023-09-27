27.09.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові готують «пункти незламності»

У місті Харкові розгортають «пункти незламності», які будуть забезпечені всім необхідним.



У Харкові готують «пункти незламності»



Про це сьогодні, 27 вересня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«У «пунктах незламності» будуть продукти, медикаменти, паливо для генераторів», - зазначив мер.

Також Ігор Терехов наголосив, що всі комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, зробили великий обсяг роботи в рамках підготовки до опалювального сезону.

«Все залежатиме не лише від нас, а й від інтенсивності обстрілів, від того, як нам вдасться захистити та зберегти критичну інфраструктуру. Проводиться серйозна робота, і ми не зупиняємося», - наголосив міський голова.