26.10.2023 10:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові доступні 75 «Пунктів незламності»

«Пункти незламності» обладнані для того, щоб у них могли перебувати люди.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Ігор Терехов зазначив, що у місті обладнано 75 «Пункти незламності» у яких зможуть у разі потреби перебувають люди.

«У нас працює 75 «Пунктів незламності». Вони повністю обладнані для того, щоб у них могли перебувати харків'яни, вимушені переселенці і всі кому необхідно», - сказав мер Харкова.

При цьому Ігор Терехов повідомив, що вимушених переселенців у Харкові близько 500 тисяч.

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«У нас за статистикою десь близько 500 тисяч вимушених переселенців. З Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Вони також можуть перебувати у «Пунктах незламності»,- повідомив Ігор Терехов.