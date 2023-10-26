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26.10.2023  10:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові доступні 75 «Пунктів незламності»

«Пункти незламності» обладнані для того, щоб у них могли перебувати люди.

 
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Ігор Терехов зазначив, що у місті обладнано 75 «Пункти незламності» у яких зможуть у разі потреби перебувають люди.
 
«У нас працює 75 «Пунктів незламності». Вони повністю обладнані для того, щоб у них могли перебувати харків'яни, вимушені переселенці і всі кому необхідно», - сказав мер Харкова.
 
При цьому Ігор Терехов повідомив, що вимушених переселенців у Харкові близько 500 тисяч.
 
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«У нас за статистикою десь близько 500 тисяч вимушених переселенців. З Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Вони також можуть перебувати у «Пунктах незламності»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжують працювати для того, щоб підключити до опалення житловий фонд на всі сто відсотків.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, пункти незламності
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