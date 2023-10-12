12.10.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

«Пункти незламності» зможуть прийняти понад 300 тисяч харків’ян

У приміщеннях шкіл та адміністрацій районів міста Харкова розгорнуто 74 стаціонарні «пункти незламності».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли в Департаменті з питань забезпечення життєдіяльності міста, одночасно вони можуть розмістити 13,4 тис. осіб. Таким чином, орієнтовна пропускна можливість комунальних «пунктів незламності» складає:

за умови перебування однієї особи протягом 1 год – 322,2 тис. осіб;

за умови перебування однієї особи протягом 2 год – 161,1 тис. осіб;

за умови перебування однієї особи протягом 3 год – 107, 4 тис. осіб.

Усі «пункти незламності» оснащені генераторами та опалювальними пристроями, а також мають достатній запас питної та технічної води. У випадку аварійного відключення електропостачання або теплової енергії більш ніж на три години харків’яни зможуть там підзарядити ґаджети, випити гарячого чаю та отримати безперешкодний доступ до інтернету.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Значна частина пунктів одночасно працює і як пункти видачі гарячого харчування. Зокрема, лише у Немишлянському та Індустріальному районах безкоштовні комплексні обіди щодня отримують понад 10 тис. мешканців.

Нагадаємо, напередодні під час пресконференції міський голова Ігор Терехов повідомив, що усі комунальні «пункти незламності» на 100 % готові до цілодобової роботи під час можливих блекаутів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відновлюють водорозбірні вуличні колонки.