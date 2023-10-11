11.10.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновлюють водорозбірні вуличні колонки

Бригади комплексу «Харківводопостачання» у поточному році упорядкували 1447 водорозбірних колонок у всіх районах міста, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, 422 колонки відреставрували у Новобаварському районі, 262 – у Холодногірському, 259 – у Основ'янському. Лише за минулий тиждень було відновлено 50 колонок.

Як повідомив начальник Новобаварської районної служби Євген Сальков, ремонту вуличних колонок в умовах воєнного часу, особливо у приватному секторі, приділяється підвищена увага.

«Реставрація колонок – один із напрямків у програмі створення джерел альтернативного забезпечення водою харків'ян. Підсилили увагу до цього напряму, оскільки розуміємо, що воєнні дії не закінчились. І ворожі обстріли й надалі будуть спрямовані на ураження енергетичних об'єктів, а це спричинить тимчасові перебої у роботі насосних станцій. У рамках ремонтної кампанії враховуємо та упорядковуємо усі міські колонки.

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Крім того, на підприємстві налагоджено виготовлення всіх необхідних деталей для відновлення вузлів вуличних колонок. Просимо харків'ян при виявленні непрацюючих водорозбірних колонок повідомляти адресу до диспетчерської служби за телефоном – 15-33. І Ваше звернення обов'язково буде передано у роботу», - зазначив Євген Сальков.

Він нагадав харків'янам про дбайливе ставлення до водорозбірних колонок, особливо зараз, коли вони стали альтернативними способами набрати води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова проводить тендер на закупівлю рухомого складу метрополітену.