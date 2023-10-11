11.10.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Міська влада Харкова проводить тендер на закупівлю рухомого складу метрополітену

Як повідомив Ігор Терехов, у Харкові постійно працюють над відновленням маршрутів пасажирського транспорту, передає РЕДПОСТ .



Міська влада Харкова проводить тендер на закупівлю рухомого складу метрополітену



Міська влада проводить тендер на закупівлю рухомого складу метрополітену на 45 мільйонів євро. На лінію новий транспорт вийде відразу після отримання.

За словами мера міста, у Харкові постійно працюють над відновленням маршрутів пасажирського транспорту. Де можливо трамвайні маршрути замінюють автобусними. Ігор Терехов зазначив, що потреба у трамваях зараз складає 80 вагонів.

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У Харкові працюють над пошуком фінансування для придбання трамваїв та відновлення пошкоджених контактних мереж, електропідстанцій. Також проводитиметься тендер на закупівлю електробусів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові щомісяця на утримання громадського транспорту витрачають 171 мільйонів гривень.