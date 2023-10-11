    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов розповів про пріоритети бюджету міста
11.10.2023  14:57   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про пріоритети бюджету міста

Які напрями бюджету фінансуватимуть у першу чергу, поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


Ігор Терехов розповів про пріоритети бюджету міста

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнм на Міськраду, Ігор Терехов зазначив:

"Формуємо бюджет. Пріоритет – відбудова житла та соціальної сфери. Потім – усе інше."

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків, бюджет
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.10 Освіта Ігор Терехов розповів, скільки коштуватиме будівництво підземної школи 11.10 ЖКГ Міській владі Харкова вдалося зберегти 17 мільйонів гривень 11.10 Дороги та транспорт У Харкові щомісяця на утримання громадського транспорту витрачають 171 мільйонів гривень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 