11.10.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові будинок, у який потрапила ворожа ракета 6 жовтня, можуть відбудувати

Будинок, у який 6 жовтня влучила російська ракета, можуть відбудувати. Над відповідним проєктним рішенням вже працюють, щоб точно визначитися з цим питанням, передає РЕДПОСТ .

«Всім, хто хотів, запропонували готель. Люди перебуватимуть там, скільки потрібно. Будинок необхідно накрити, щоб не було подальшої руйнації.

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Певні під'їзди підключать до теплопостачання. А центральну частину, в яку влучив «іскандер», будемо відбудовувати, але не цього року, у наступному», - повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків.