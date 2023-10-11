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11.10.2023  14:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові будинок, у який потрапила ворожа ракета 6 жовтня, можуть відбудувати

Будинок, у який 6 жовтня влучила російська ракета, можуть відбудувати. Над відповідним проєктним рішенням вже працюють, щоб точно визначитися з цим питанням, передає РЕДПОСТ .

 
«Всім, хто хотів, запропонували готель. Люди перебуватимуть там, скільки потрібно. Будинок необхідно накрити, щоб не було подальшої руйнації.
 
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Певні під'їзди підключать до теплопостачання. А центральну частину, в яку влучив «іскандер», будемо відбудовувати, але не цього року, у наступному», - повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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