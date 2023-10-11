11.10.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Вчених із Харкова вбили в Ізраїлі терористи ХАМАС

Жертвами терористів стали професор Сергій Гредескул та його дружина доктор математичних наук Вікторія Гредескул. Обом було понад 80 років.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт кафедри фізики університету Бен Гуріон у Негєв.

Зазначається, що серед убитих терористами ХАМАСу - професор департаменту фізики Університету Бен-Гуріона в Негеві Сергій Гредескул, випускник Харківського Університету, лауреат Державної премії України, який багато років проводив дослідження в Харківському фізико-технічному інституті та в Фізико-технічному інституті низьких температур НАН України, доктор фізико-математичних наук, співавтор книги “Вступ до теорії неупорядкованих систем”.

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Вчений жив в Ізраїлі з 1992 року, працював у рамках проекту інтеграції вчених КАМЕА.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов опублікував пост, присвяченний підтримці Харковом народжу Ізраїля, який зараз бореться із навалою ХАМАС.