На Харківщині злодюги шахрайським шляхом діставали наркотики та збували їх (фото, відео)
Аферу, яку прокручували зловмисники, розкрили проавоохоронці Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру та ГУ Нацполіії, троє наркозалежних чоловіків 30, 41 та 48 років розробили план, щоб незаконно отримувати наркотичні засоби та в подальшому збувати їх, заробляючи таким чином на життя.
Підозрювані перебували на замісній підтримувальній терапії в лікарні м. Дніпро, тому мали право отримувати відповідні рецепти на придбання метадону.
Зловмисники звертались одразу до декількох медичних закладів за рецептами, приховуючи, що вже отримали їх у іншій лікарні. Встановлено, що підозрювані були «пацієнтами» одразу п’ятьох клінік, розташованих у Дніпрі. Також відомо, що вони ставили на облік інших осіб, які перебували в місцях позбавлення волі.
Отримували за відпрацьованою схемою метадон кожні десять днів та перевозили його в Лозову.
Збували іншим наркозалежним особам, розкладаючи закладки по місту. Їхня злочинна діяльність продовжувалась близько року.
За клопотанням прокурора усім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
9 жовтня 2023 року правоохоронці провели санкціоновані обшуки в помешканнях та автомобілях зловмисників.
Виявлені
наркотичні засоби,
мобільні телефони,
банківські карти,
документація та
пістолет.
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.