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08.10.2023  18:27   Дмитро Колонєй

Харків розділяє біль Ізраїлю - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував пост, присвяченний підтримці Харковом народжу Ізраїля, який зараз бореться із навалою ХАМАС.


Харків розділяє біль Ізраїлю - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся зі словам підтримки  до народу Ізраїля:
 
"Харків розділяє біль Ізраїлю.
 
Сьогодні на знак підтримки та солідарності з єврейським народом на цифрові екрани міста виведений ізраїльський прапор."
 
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Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, ізраїль, харків
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