    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов представлятиме Україну в комітеті Економічної комісії ООН
07.10.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов представлятиме Україну в комітеті Економічної комісії ООН

Харківський міський голова Ігор Терехов став першим українським мером, якого обрали членом комітету міського розвитку, житлового будівництва та землеустрою Європейської економічної комісії ООН.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Голосування відбулося напередодні в Женеві. Попри спротив представників рф цьому обранню, кандидатуру мера Харкова підтримали 33 з 36 присутніх на засіданні представників країн-членів комісії з Європи та США. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Також до складу комітету увійшли посадовці зі Швейцарії, Італії, Франції, Греції та інших країн.
 
Довідка. Комітет міського розвитку, житлового будівництва та землеустрою - це вищий директивний орган ЄЕК ООН у відповідній галузі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що родини, які постраждали внаслідок обстрілу Харкова 6 жовтня, отримають матеріальну допомогу.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.10 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці 07.10 Надзвичайні події Ракетний удар по селу Гроза на Харківщині: тіла загиблих почали повертати родичам 07.10 Суспільство Родини, які постраждали внаслідок обстрілу Харкова 6 жовтня, отримають матеріальну допомогу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 