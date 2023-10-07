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07.10.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по селу Гроза на Харківщині: тіла загиблих почали повертати родичам

Відсьогодні родичам починають повертати ідентифіковані тіла загиблих в селі Гроза.

Фото: Сергій Болвінов 
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Зазначається, що з використанням мобільної ДНК-лабораторії за ніч було проведено дослідження 37 фрагментів тіл. 38 досліджень ще знаходяться в роботі.
 
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«Автоматично порівнюємо ДНК зі зразками родичів. Знайшли 9 співпадінь. 12 тіл залишається не ідентифікованими. Роботу проводимо без зупинки. 
 
Сьогодні зможемо віддати родинам тіла тих, кого вдалося встановити», - повідомив Сергій Болвінов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці разом з ДСНС закінчили роботу на місці влучання в Грозі.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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