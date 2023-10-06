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06.10.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Ворожий удар по селу Гроза на Харківщині: поліцейські та рятувальники завершили розбір завалів

Разом з ДСНС закінчили роботу на місці влучання в Грозі. Шукати загиблих під завалами допомагав три спеціально навчені службові собаки.

Фото: Сергій Болвінов 
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, одинадцять фрагментів тіл, в тому числі, дрібних, відправили на експертизу вчора. Вилучені сьогодні рештки тіл також будуть досліджені з використанням ДНК лабораторій.
 
«Шестеро поранених та п’ятдесят один загиблий – такий результат цієї ракетної атаки росіян станом на зараз. 
 
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Четверо мешканців Грози зникли безвісті, серед них двоє дітей. Чи стали вони також жертвами ворожого Іскандера, зможемо сказати після закінчення ДНК-аналізів. 
 
Наші фахівці працюють і в сусідньому Шевченковому – з родичами загиблих, і в одному з харківських моргів, куди доправили тіла та фрагменти тіл жертв»,- повідомив Сергій Болвінов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села Гроза Куп'янського району 5 жовтня о 13.24.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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