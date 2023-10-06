06.10.2023 17:05 Віталій Хінєвіч
Ворожий удар по селу Гроза на Харківщині: поліцейські та рятувальники завершили розбір завалів
Разом з ДСНС закінчили роботу на місці влучання в Грозі. Шукати загиблих під завалами допомагав три спеціально навчені службові собаки.
Фото: Сергій Болвінов
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, одинадцять фрагментів тіл, в тому числі, дрібних, відправили на експертизу вчора. Вилучені сьогодні рештки тіл також будуть досліджені з використанням ДНК лабораторій.
«Шестеро поранених та п’ятдесят один загиблий – такий результат цієї ракетної атаки росіян станом на зараз.
Четверо мешканців Грози зникли безвісті, серед них двоє дітей. Чи стали вони також жертвами ворожого Іскандера, зможемо сказати після закінчення ДНК-аналізів.
Наші фахівці працюють і в сусідньому Шевченковому – з родичами загиблих, і в одному з харківських моргів, куди доправили тіла та фрагменти тіл жертв»,- повідомив Сергій Болвінов.
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писав, що ворог здійснив обстріл
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