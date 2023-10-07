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07.10.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

Родини, які постраждали внаслідок обстрілу Харкова 6 жовтня, отримають матеріальну допомогу

В наслідок вчорашнього обстрілу було пошкоджено 74 будівлі, у тому числі 69 житлових будинків.

 
Про це сьогодні, 7 жовтня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Він зазначив, що 30 осіб, які напередодні отримали поранення внаслідок обстрілу, знаходяться у стабільному стані та проходять лікування в медичних закладах міста.
 
Мер повідомив, що внаслідок вчорашнього обстрілу було пошкоджено 74 будівлі, у т. ч. 69 житлових будинків.
 
«Вчора наші комунальні служби працювали весь день і працюють зараз, щоб усунути наслідки обстрілів. Щодо допомоги постраждалим, то ми домовилися з французьким фондом, і він надасть матеріальну допомогу кожній постраждалій сім'ї. Я дуже вдячний за це нашим партнерам. Крім того, 17 сімей, які виявили таке бажання, ми переселили до готелю та забезпечили їх продуктами харчування», - повідомив Ігор Терехов.
 
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Також мер подякував городянам, які долучилися до розбору завалів одразу після обстрілу.
 
«Я пишаюся харків'янами, які ще до приїзду працівників ДСНС почали розбирати завали і завдяки цьому врятували життя 11-місячній дитині», - зазначив міський голова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, допомога
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