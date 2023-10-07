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07.10.2023  13:05   Віталій Хінєвіч

Ворог завдав удару по Харківському району: є постраждалі

Правоохоронці зафіксували наслідки російського ракетного удару по Харківщині.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 6 жовтня приблизно о 10:00 ворог здійснив ракетний обстріл смт Пересічне Харківського району. За попередніми даними, удар був завданий ракетою С-300.
 
Ракета влучила у житловому кварталі між будинками. Постраждали двоє цивільних чоловіків та жінка. Пошкоджено автомобілі людей. 
 
 
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За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники на Харківщині усували наслідки ворожих ударів.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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