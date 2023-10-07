    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники на Харківщині усували наслідки ворожих ударів
07.10.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Рятувальники на Харківщині усували наслідки ворожих ударів

Протягом доби з 6 по 7 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Близько 7-ї ранку 2 рашиські ракети влучили у центральну частину Харкова. Вони нанесли шкоди декільком багатоквартирним будинкам та зруйновано триповерховий житловий дім. До місця влучань ракет було направлено 20 одиниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки та біля 110 осіб особового складу ДСНС. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла загиблої 10-річної дитини та 67-річної жінки, врятували 7 людей. Ще близько 30 цивільних осіб отримали травми.  
 
Внаслідок вибухів виникли 2 пожежі. В одному випадку горіли автомобілі на площі 10 кв.м., в іншому – конструктивні елементи зруйнованої будівлі на площі 50 кв.м. Останній осередок горіння ліквідований о 08:40. 
 
О 10:30 російські терористи вкотре вдарили артилерією по м. Вовчанську. Один зі снарядів потрапив у житловий будинок барачного типу, частково зруйнувавши його. Там знаходились люди. Відразу почалася пожежа, яка охопила площу 800 кв.м. 
 
Також зруйновані 3 одноповерхові господарчі будівлі та автомобіль. До місця пригоди негайно вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1 оперативного відділення та пожежна команда із селища Вільча. Рятувальники дістали з-під завалів 3 людей, котрі отримали отруєння чадним газом та опіки, та о 16:25 загасили вогонь.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
О 11:15 ворог обстріляв с. Московка, Куп’янського району. Цього разу на його околиці зайнялась суха трава. Рятувальники 44-ї та 14-ї ДПРЧ загасили вогонь на площі біля 4 га о 14:00.
 
Вже о 03:10 ранку внаслідок обстрілу м. Куп’янська було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих осіб немає. Від ДСНС  залучалась 1 відділення на автоцистерні та 5 рятувальників.
 
11 із 28 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. 2 загоряння трапились через ворожі обстріли, решта – внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 11 га.
 
Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 41 оперативний виїзд, з яких:
  • 28 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 6 – допомога населенню і комунальним службам;
  • 7 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.10 Надзвичайні події Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА 07.10 Надзвичайні події Окупанти обстрілювали Харківську область 06.10 Армія Окупанти на Харківщині мріють захопити Куп'янськ (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 