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07.10.2023  08:55   Віталій Хінєвіч

Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів, передає РЕДПОСТ .

 
На місцях ракетних ударів по Харкову завершено рятувальні роботи. Загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 мешканців: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик. Стан більшості поранених, у тому числі дитини, - середньої тяжкості. Пошкоджено 88 будівель з яких 61 - житлові багатоповерхівки, 46 автомобілів.
 
Минулої ночі, близько 03:10, ворог завдав удару керованою авіабомбою по м. Куп'янськ. Пошкоджено 3 житлові будинки, сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.
 
Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Торнадо" смт. Шевченкове Куп'янського району зазнав поранення 56-річний цивільний чоловік.
 
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У м. Вовчанськ Чугуївського району через обстріл зайнявся одноповерховий багатоквартирний будинок. Від пожежі постраждали та були госпіталізовані 76-річний чоловік, 75-річна жінка та жінка 25 років.
 
Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено складські приміщення та майно цивільного підприємства.
 
Також під ворожим вогнем перебували села Петропавлівка, Нечволодівка та Московка Куп'янського району, Гатище та Землянки Чугуївського району та інші.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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