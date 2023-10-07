    
Главная Новини Харкова Суспільство Синоптики попередили українців про погіршення погодних умов
07.10.2023  09:45   Віталій Хінєвіч

Синоптики попередили українців про погіршення погодних умов

В Україні очікуються пориви вітру та заморозки на поверхні ґрунту.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
7 жовтня вдень в Україні, крім Закарпаття та південно-східних областей, пориви вітру, 17-22 м/с. Що відповідає І рівеню небезпечності.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Також вночі 9 жовтня в Україні, крім південної частини, 10 жовтня в більшості областей на поверхні ґрунту (в Карпатах у повітрі) заморозки 0-5°,І рівень небезпечності.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики представили шкалу, яка відображає зміни клімату.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня 06.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 6 жовтня 05.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 5 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 