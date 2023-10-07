07.10.2023 09:45 Віталій Хінєвіч

Синоптики попередили українців про погіршення погодних умов

В Україні очікуються пориви вітру та заморозки на поверхні ґрунту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

7 жовтня вдень в Україні, крім Закарпаття та південно-східних областей, пориви вітру, 17-22 м/с. Що відповідає І рівеню небезпечності.

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Також вночі 9 жовтня в Україні, крім південної частини, 10 жовтня в більшості областей на поверхні ґрунту (в Карпатах у повітрі) заморозки 0-5°,І рівень небезпечності.