17.01.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

Синоптики представили шкалу, яка відображає зміни клімату

Очікується, що глобальне потепління та інші довгострокові тенденції зміни клімату продовжаться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики розповіли, що у 2022 році світ пережив ще один рік інтенсивного потепління, показує оновлене зображення кліматичних смуг Університету Редінга.

Смуги представляють середньорічну глобальну температуру з 1901 року, використовуючи червоні кольори для спекотніших років і сині для холодніших, щоб чітко показати, як різко піднялася температура через кліматичні зміни, спричинені діями людини.

«Використовуючи набір глобальних температурних даних Метеорологічного бюро, тепер до вражаючої графіки додано додатковий рядок, який вказує на значне підвищення температури в 2022 році.

Кліматичні смуги тепер широко визнані як універсальна та проста ілюстрація того, як температури підвищувалися в усьому світі протягом більш ніж століття, а також як емблема кліматичних заходів. Винахідник смуг професор Ед Хокінс (Національний центр атмосферних наук в Університеті Редінгу)», - зазначили у гідрометеорологічному центрі.

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