17.01.2023 10:22 Рита Парфенова

На Харківщину йде крижаний дощ

Жителів Харкова та області, зокрема водіїв, Служба автомобільних доріг попереджає про погіршення погодних умов.



Фото з відкритих джерел

Ввечері 17 січня на Харківщині очікується крижаний дощ та ожеледицю. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на пресслужбу САД.



«За прогнозами синоптиків сьогодні ввечері на Харківщині буде спостерігатися надзвичайне погодне явище - крижаний дощ, при температурі від -3°С до 0°С, в наслідку чого, очікується ожеледиця», – йдеться у повідомленні.

Водіїв просять бути пильними на дорозі, дотримуватись правил дорожнього руху та безпечної дистанції..

Нагадаємо корисні поради харківським мешканцям щодо поведінки на слизьких вулицях.



