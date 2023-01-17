На Харківщину йде крижаний дощ

Жителів Харкова та області, зокрема водіїв, Служба автомобільних доріг попереджає про погіршення погодних умов.
Ввечері 17 січня на Харківщині очікується крижаний дощ та ожеледицю. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на пресслужбу САД.
«За прогнозами синоптиків сьогодні ввечері на Харківщині буде спостерігатися надзвичайне погодне явище - крижаний дощ, при температурі від -3°С до 0°С, в наслідку чого, очікується ожеледиця», – йдеться у повідомленні.
Водіїв просять бути пильними на дорозі, дотримуватись правил дорожнього руху та безпечної дистанції..
Нагадаємо корисні поради харківським мешканцям щодо поведінки на слизьких вулицях.
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Ідеально присвятити день відповідальним справам не лише у робочій, а й у особистій, і у фінансовій сферах. Відстоювати свою позицію сьогодні буде простіше, ніж звичайно.
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Щорічно 17 січня відзначається День дитячих винаходів.
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