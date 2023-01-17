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17.01.2023  10:22   Рита Парфенова

На Харківщину йде крижаний дощ

Жителів Харкова та області, зокрема водіїв, Служба автомобільних доріг попереджає про погіршення погодних умов.


Фото з відкритих джерел

Ввечері 17 січня на Харківщині очікується крижаний дощ та ожеледицю. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на пресслужбу САД.

«За прогнозами синоптиків сьогодні ввечері на Харківщині буде спостерігатися надзвичайне погодне явище - крижаний дощ, при температурі від -3°С до 0°С, в наслідку чого, очікується ожеледиця», – йдеться у повідомленні.

Водіїв просять бути пильними на дорозі, дотримуватись правил дорожнього руху та безпечної дистанції..

Нагадаємо корисні поради харківським мешканцям щодо поведінки на слизьких вулицях.


Источник:   САД
 Тэги:  непогода, сад, харьков
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