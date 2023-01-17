17.01.2023 10:40 Євген Клочко

Борги по аліментах: на Харківщині триває боротьба з недобросовісними батьками

У 2022 році на користь дітей Харківської області державними виконавцями забезпечено стягнення понад 216 мільйонів гривень аліментів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірину Свистун.

За її словами, з початку 2023 року державні виконавці продовжують стимулювати мешканців області виконувати фінансові забовязання перед своїми дітьми.

Так, до прикладу, дієві важелі державних виконавців стимулювали жителя обласного центру сплатити своїй неповнолітній дитині понад 227 тисяч гривень заборгованих коштів.

Ще один харків’янин в повному обсязі погасив перед нащадком борг разом зі штрафом за тривале очікування малечі, який сягнув 280 тисяч гривень.

В іншому випадку, який також трапився в Харкові, боржник мав сплачувати аліменти до досягнення дитини трирічного віку. Чоловікові довелося відшкодувати не тільки суму аліментів – понад 182 тисячі гривень, а й майже 80 тисяч гривень штрафу.

В Харківському районі мешканець змушений був повернути понад 150 тисяч гривень заборгованих дитині коштів. Як і в інших випадках сума поповнилася й додатковими коштами за несвоєчасну сплату аліментів – штрафом.

Варто зазначити, що воєнний стан - не привід ігнорувати батьківські обов’язки, зокрема фінансові.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні збільшили мінімальний розмір аліментів , які стягуються на дитину з інших членів сім'ї чи родичів.



