28.06.2022 16:25 Виталий Хиневич

Выплаты на ребенка возрастут в Украине

Сумма алиментов на ребенка увеличится.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Западное межрегиональное управление Министерства юстиции.

С 1 июля 2022 года в связи с повышением прожиточного минимума, увеличивается минимальный размер алиментов на ребенка.

Согласно Семейному кодексу Украины минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Стоит отметить, что минимальный гарантированный размер алиментов с 1 июля 2022 составит:

для детей до 6 лет — 1100,50 грн (2201 грн × 50%);

для детей от 6 до 18 лет - 1372,00 грн (2744 грн × 50%).

Кроме того, максимальную сумму алиментов, которую можно получить составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. Денежные выплаты могут превышать данный показатель при условии того, что родители договорились о выплате большей суммы, предусмотрев это в договоре.