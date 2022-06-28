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28.06.2022  16:25   Виталий Хиневич

Выплаты на ребенка возрастут в Украине

Сумма алиментов на ребенка увеличится.

Алименты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Западное межрегиональное управление Министерства юстиции.
 
С 1 июля 2022 года в связи с повышением прожиточного минимума, увеличивается минимальный размер алиментов на ребенка. 
 
Согласно Семейному кодексу Украины минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
 
Стоит отметить, что минимальный гарантированный размер алиментов с 1 июля 2022 составит:
 
  • для детей до 6 лет — 1100,50 грн (2201 грн × 50%);
  • для детей от 6 до 18 лет - 1372,00 грн (2744 грн × 50%).
Кроме того, максимальную сумму алиментов, которую можно получить составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. Денежные выплаты могут превышать данный показатель при условии того, что родители договорились о выплате большей суммы, предусмотрев это в договоре.
 
Напомним, АТБ запускает благотворительный проект "Брайты".
 
Источник:   Западное межрегиональное управление Министерства юстиции
 Тэги:  выплаты, алименты
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