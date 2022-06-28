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28.06.2022  11:40   Виталий Хиневич

АТБ запускает благотворительный проект "Брайты"

Популярная сеть супермаркетов предлагает украинцам принять участие в благотворительности.

АТБ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АТБ.
 
Сообщается, что сеть "АТБ-Маркет" в сотрудничестве с NTI Loyalty при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) запускает национальный благотворительный проект с технологией дополненной реальности «Брайты».
 
Целью проекта является сбор денежных средств на создание первого всеукраинского реабилитационного центра «Несокрушимые» во Львове и помощь в преодолении стресса от войны. Деньги пойдут на лечение и реабилитацию детей с взрывными и огнестрельными травмами.
 
Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции необходимо совершить покупку в супермаркете сети. За каждые 99 гривен в чеке или за покупку товаров-партнеров  покупатели получат фишку по акционной цене 2 гривны с украинским супергероем "Брайт". 
 
Вселенная армии "Брайты" - это герои, символизирующие украинцев, каждого отдельного в своем деле, и всех вместе как непобедимую силу и нацию. Коллекция состоит  фишек с 32 уникальными героями с технологией AR. Играть с фишками  в дополненной реальности можно в приложении на устройствах с  Android или IOS.
 
Напомним, известные украинцы собирают средства для помощи харьковчанам.
 
Источник:   АТБ
 Тэги:  атб, брайты
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