28.06.2022 11:40 Виталий Хиневич

АТБ запускает благотворительный проект "Брайты"

Популярная сеть супермаркетов предлагает украинцам принять участие в благотворительности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АТБ.

Сообщается, что сеть "АТБ-Маркет" в сотрудничестве с NTI Loyalty при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) запускает национальный благотворительный проект с технологией дополненной реальности «Брайты».

Целью проекта является сбор денежных средств на создание первого всеукраинского реабилитационного центра «Несокрушимые» во Львове и помощь в преодолении стресса от войны. Деньги пойдут на лечение и реабилитацию детей с взрывными и огнестрельными травмами.

Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции необходимо совершить покупку в супермаркете сети. За каждые 99 гривен в чеке или за покупку товаров-партнеров покупатели получат фишку по акционной цене 2 гривны с украинским супергероем "Брайт".

Вселенная армии "Брайты" - это герои, символизирующие украинцев, каждого отдельного в своем деле, и всех вместе как непобедимую силу и нацию. Коллекция состоит фишек с 32 уникальными героями с технологией AR. Играть с фишками в дополненной реальности можно в приложении на устройствах с Android или IOS.