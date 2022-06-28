28.06.2022 11:25 Рита Парфенова

Девять человек погибли во время обстрелов Харькова

В результате обстрелов Харькова в течение прошедших суток погибли 9 человек, 32 получили ранения.

Такую информацию сообщил министр МВД Денис Монастырский на брифинге в Кременчуге, передает РЕДПОСТ



«Был обстрел в Харькове, окраины Харькова, и там сейчас уже 9 погибших и 32 раненых, среди которых 5 детей», - сказал Монастырский.

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщл о 38 пострадавших: 9 погибших и 29 раненых. Ранения в том числе получили пятеро детей. Один ребенок в очень тяжелом состоянии, у двоих состояние тяжелое, еще у двоих - среднее состояние тяжести.

В утренней сводке Полиции в Харьковской области указывается, что 27 июня ракетные и артиллерийские атаки потерпели пять районов Харькова, города области Барвенково, Золочев, села Андреевка, Гусаровка, пгт Печенеги. В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, учебное заведение, здание автосалона, гаражный кооператив, автомобили. Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 50 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.

Напомним, в результате обстрела 27 июня 2022 года Немышлянского района погибли четыре человека, 20 получили ранение, в том числе четыре ребенка. Во время вечернего обстрела Салтовского района погиб 40-летний мужчина, находившийся в собственной квартире. Четыре человека получили ранения - трое мужчин 59, 70 и 79 лет и женщина 59 лет.