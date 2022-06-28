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28.06.2022  10:14   Рита Парфенова

Житель Салтовки погиб в своей квартире во время обстрела (фото)

Военные преступления рф расследуют правоохранители Харькова.

Криминал Харьков: обстрел Салтовки 27 июня 2022 года

Как  сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, около шести часов вечера 27 июня 2022 года российские военнослужащие обстреляли Салтовский район Харькова.

Есть жертвы среди мирного населения: в результате обстрел погиб 40-летний мужчина, находившийся в собственной квартире. Четыре человека получили ранения - трое мужчин 59, 70 и 79 лет и женщина 59 лет.

Криминал Харьков: обстрел Салтовки 27 июня 2022 года

Также повреждены 5 легковых автомобилей, припаркованных в зоне обстрела.

Криминал Харьков: обстрел Салтовки 27 июня 2022 года

Под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сотрудники полиции провели первоочередные следственные действия. Позже материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.

Криминал Харьков: обстрел Салтовки 27 июня 2022 года

Напомним, в результате обстрела 27 июня 2022 года Немышлянского района погибли четыре человека, 20 получили ранение, в том числе четыре ребенка.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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