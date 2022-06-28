28.06.2022 10:14 Рита Парфенова

Житель Салтовки погиб в своей квартире во время обстрела (фото)

Военные преступления рф расследуют правоохранители Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, около шести часов вечера 27 июня 2022 года российские военнослужащие обстреляли Салтовский район Харькова.

Есть жертвы среди мирного населения: в результате обстрел погиб 40-летний мужчина, находившийся в собственной квартире. Четыре человека получили ранения - трое мужчин 59, 70 и 79 лет и женщина 59 лет.





Также повреждены 5 легковых автомобилей, припаркованных в зоне обстрела.

Под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Сотрудники полиции провели первоочередные следственные действия. Позже материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, в результате обстрела 27 июня 2022 года Немышлянского района погибли четыре человека, 20 получили ранение, в том числе четыре ребенка.