28.06.2022 10:51 Рита Парфенова

Объявлен траур по погибшим в торговом центре Кременчуга

28, 29 и 30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ «Амстор».

О этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передает РЕДПОСТ.



«Сегодня в Украине – День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение каких-либо развлекательных мероприятий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», - написал он.



Однодневный траур объявлен в Полтавской области. «Вчера в Кременчуге произошла трагедия. Страна-террорист россия убила наших людей. Сегодня, 28 июня 2022 года, на территории Полтавской области объявлен Днем траура с целью памяти погибших в результате обстрела ТРЦ в городе Кременчуг», – написал в своем Телеграме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.



В знак скорби будет приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.



Также установлены ограничения на проведение развлекательных мероприятий, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания.



По состоянию на утро 28 июня известно о гибели 18 человек в результате ракетного удара по ТЦ «Амстор». 36 человек считаются пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились 59 человек, из них 25 – госпитализированы. Продолжается разбор завалов. Задействовано около 70 единиц техники – ГСЧС и коммунальных предприятий Кременчуга.



Напомним, днем 27 июня оккупанты ударили ракетами по ТРЦ в городе Кременчуг Полтавской области. По словам Владимира Зеленского, в момент попадания ракеты в торговом центре находилось более тысячи мирных жителей.