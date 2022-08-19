19 серпня - день жалоби у Харкові

У Харкові оголошено жалобу по загиблих внаслідок ракетних ударів по гуртожиткам увечері 17 та вранці 18 серпня
Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Дорогие харьковчане!
Сегодня в Харькове – День траура.
Вечер 17 августа и утро 18 августа стали одними из самых тяжелых для Харькова с начала войны. Погибли люди, много раненых, в том числе – дети.
Думаю, было бы правильным сегодня вспомнить всех, чьи жизни унесла война, всех, кто погиб в стенах своего дома, на улицах родного города, на поле боя.
Их будут вспоминать с теплом и любовью.
Заплатив страшную цену, мы станем сильнее, а вражеские ракеты - станут грудой ржавчины, которая разъест своих же создателей.
Мира Украине и сил каждой украинской семье! Вечная память погибшим», – написав він.
Нагадаємо, окупанти завдали ракетних ударів по Харкову ввечері 17 серпня та вранці 18 серпня. Внаслідок влучання ракети в будівлю гуртожитку в Салтівському районі 15 людей загинули, 20 поранено. У Слобідському районі 4 загиблих, 22 поранених.
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