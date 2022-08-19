Три райони Харкова опинилися під ракетним ударом

Близько шостої години ранку 19 серпня ворожі ракети поцілили в об’єкти Київського, Основ’янського та Немишлянського районів Харкова.
Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«В 05:44 утренний обстрел Харькова. Под ударами Киевский район города, Основянский и Немышлянский», – написав він.
За інформацією міського голові, в одному випадку ракета влучила у житлову будівлю, попередньо одна людина постраждала.
Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа.
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