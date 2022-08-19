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19.08.2022  07:56   Рита Парфенова

Три райони Харкова опинилися під ракетним ударом

Близько шостої години ранку 19 серпня ворожі ракети поцілили в об’єкти Київського, Основ’янського та Немишлянського районів Харкова.


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Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«В 05:44 утренний обстрел Харькова. Под ударами Киевский район города,  Основянский и Немышлянский», – написав він.

За інформацією міського голові, в одному випадку ракета влучила у житлову будівлю, попередньо одна людина постраждала.

Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетних ударів по Харкову ввечері 17 серпня та вранці 18 серпня.

 

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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