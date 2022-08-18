18.08.2022 11:20 Рита Парфенова

Що залишилося на місці зруйнованих ракетними ударами гуртожитків Харкова (відео, фото)

Увечері 17 серпня та вночі проти 18-го у Харькові були обстріляні гуртожитки в Салтівському та Слобідському районах.





Як передає РЕДПОСТ, у Салтівському районі Харкова, де близько дев’ятої годлини вечора російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки людей під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.



На даний момент 8 загиблих, 20 поранених, з них 1 неповнолітня. Постраждали цивільні люди, які були в своїх домівках під час обстрілу.



На місці нічного обстрілу в Слобідському районі вилучено уламки ракети, попередньо - С300. Ракети зруйнували також будівлю гуртожитка, де проживали цивільні. 3 людей загинуло, з них 13-річна дитина та 21 поранено, з них 2 дітей.

Нагадаємо, близько п’ятої години ранку 18 серпня російські військові випустили по місту не меньше п’яти ракет.