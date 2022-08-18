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18.08.2022  11:20   Рита Парфенова

Що залишилося на місці зруйнованих ракетними ударами гуртожитків Харкова (відео, фото)

Увечері 17 серпня та вночі проти 18-го у Харькові були обстріляні гуртожитки в Салтівському та Слобідському районах.



Як передає РЕДПОСТ, у Салтівському районі Харкова, де близько дев’ятої годлини вечора російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки людей під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.

На даний момент 8 загиблих, 20 поранених, з них 1 неповнолітня. Постраждали цивільні люди, які були в своїх домівках під час обстрілу.

На місці нічного обстрілу в Слобідському районі вилучено уламки ракети, попередньо - С300. Ракети зруйнували також будівлю гуртожитка, де проживали цивільні. 3 людей загинуло, з них 13-річна дитина та 21 поранено, з них 2 дітей.

Новини Харкова: Що залишилося на місці зруйнованих ракетними ударами гуртожитків

Новини Харкова: зруйнований ракетним ударом гуртожиток у Слобідському районі Новини Харкова: зруйнований ракетним ударом гуртожиток у Слобідському районі

Новини Харкова: зруйнований ракетним ударом гуртожиток у Слобідському районі

Нагадаємо, близько п’ятої години ранку 18 серпня російські військові випустили по місту не меньше п’яти ракет.

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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