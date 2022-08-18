18.08.2022 11:30 Віталій Хінєвіч

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова загинула мати української спортсменки

Окупанти вдарили ракетою по гуртожитку у Слобідському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що окупанти завдали ракетного удару по гуртожитку у Слобідському районі Харкова вранці 18 серпня.

Троє людей загинуло, ще 18 поранено, серед них 13-річні хлопчик та дівчинка.

Українська легкоатлетка Катерина Табашник на своїй сторінці в Instagram опублікувала сторіс зі словами "Мамочко, я тебе дуже сильно люблю".

"Руський мир забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу", - доповнила Табашник.

Окрім цього Катерина Табашник, у сторіс із фотографією руїни гуртожитку, де проживала родина спортсменки, зазначила російських спортсменів.

Як повідомили Суспільному очевидці, під завалами будівлі було виявлено нагороди та грамоти Катерини Табашник. Їх родина української спортсменки зберігала у себе вдома.