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18.08.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

Медики борються за життя дітей, поранених унаслідок ворожого ракетного удару по Харкову

Окупанти завдали ракетних ударів по житлових будинках у Харкові.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну дитячу клінічну лікарню №1.
 
Повідомляється, що внаслідок руйнування будівлі через мінно-вибухове ураження госпіталізовано 14-річну дитину з закритою травмою органів грудної клітини та заочеревинного простору: контузія легень, правобічний гемопневмоторакс, контузія лівої нирки, паранефральна гематома зліва, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана потиличної ділянки, гематома м’яких тканин лобної ділянки, рвані рани спини, опіки спини другого ступеню.
 
«Одна дитина має стільки всього… Завдяки злагодженій роботі мультидисциплінарної команди фахівців лікарні дитину вже переведено з реанімації. Ми впоралися», - повідомили у медичному закладі.
 
Нагадаємо, окупанти завдали ракетних ударів по Харкову ввечері 17 серпня та вранці 18 серпня.
 
Источник:   Харківська обласна дитяча клінічна лікарня 1
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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