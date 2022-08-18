18.08.2022 11:58 Рита Парфенова

У Харкові готують до зими газові мережі (фото)

Фахівці міськгазу ліквідують наслідки щоденних ворожих обстрілів, усуваючи пошкодження на газових мережах, та готують їх до роботи в опалювальний період.

Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на АТ «Харківміськгаз», у Немишлянському районі було проведено роботи з ревізії на відключаючих пристроях.

Засувки діаметром 800 мм працюють понад півстоліття і потребують ретельного догляду для безаварійної та безперебійної подачі газу мешканцям міста в зимовий період.

Нагадаємо, працівники АТ «Харківміськгаз» усунули пошкодження на газопроводах, спричинені попаданням уламків ворожих снарядів під час обстрілу Салтівського району.