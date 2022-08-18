    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові готують до зими газові мережі (фото)
18.08.2022  11:58   Рита Парфенова

У Харкові готують до зими газові мережі (фото)

Фахівці міськгазу ліквідують наслідки щоденних ворожих обстрілів, усуваючи пошкодження на газових мережах, та готують їх до роботи в опалювальний період.

Новини Харкова: газові мережі готують до зими

Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на АТ «Харківміськгаз», у Немишлянському районі було проведено роботи з ревізії на відключаючих пристроях.

Засувки діаметром 800 мм працюють понад півстоліття і потребують ретельного догляду для безаварійної та безперебійної подачі газу мешканцям міста в зимовий період.

Новини Харкова: газові мережі готують до зими

Нагадаємо, працівники АТ «Харківміськгаз» усунули пошкодження на газопроводах, спричинені попаданням уламків ворожих снарядів під час обстрілу Салтівського району.

Источник:   АТ «Харківміськгаз»
 Тэги:  харьковгоргаз, горгаз, отопительный сезон, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 ЖКГ Северная Салтовка. После обстрелов агрессора газопроводы стали похожи на решето (фото)   28.05 ЖКГ В Харькове часть района останется без газа. Список отключения 28.04 ЖКГ В Харьковгоргазе рассказали, как работают с клиентами во время карантина
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 