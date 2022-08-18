18.08.2022 12:15 Віталій Хінєвіч

Укрпошта випустить поштовий блок до Дня Незалежності України

Поштовий блок складається з марки з українським воїном та 6 ілюстрацій, які відображають реалії війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що національний поштовий оператор 24 серпня введе в обіг поштовий блок «ВІЛЬНІ. НЕЗЛАМНІ. НЕПЕРЕМОЖНІ», який підготували спеціально до Дня Незалежності України.

Як зазначає Укрпошта, блок складається з марки з українським воїном та 6 ілюстрацій, які відображають реалії війни. Тираж поштового блоку – 1 млн примірників. Номінальна вартість блоку – 60 грн.

До блоку також випущено конверти «Перший день» і немарковані художні конверти. Придбати поштовий блок можна буде у міських відділеннях поштового зв’язку. Крім того, філателістична продукція традиційно буде продаватися на онлайн-магазині Укрпошти а також в офіційних магазинах Укрпошти на українських та міжнародних маркетплейсах.