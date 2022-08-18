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18.08.2022  12:38   Василь Голосний

Російська ракета знищила у Харкові гуртожиток для людей з вадами слуху: фоторепортаж

Увечері 16 чсерпня окупанти вдарили ракетою по гуртожитку у Салтівському районі Харкова.

Новини Харькова: російська ракета знищила гуртожиток для людей з вадами слуху

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на правоохоронців, на місці прильоту виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.

Удар ракети визвав руйнацію трьохповерхової будівлі гуртожитку. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч та низку автівок.

На даний момент є 8 загиблих, 20 поранених, з них одна неповнолітня. Продовжуються пошуки людей під завалами будівлі.

Нагадаємо, близько п’ятої години ранку 18 серпня російські військові випустили по місту не меньше п’яти ракет.

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Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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