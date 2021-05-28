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28.05.2021  13:29   

В Харькове часть района останется без газа. Список отключения

АО «ХАРЬКОВГОРГАЗ» проведет регламентные работы на подземном распределительном газопроводе низкого давления.

Стало известно, где в Харькове не будет газа. Новости Харькова
 
Об этом собощает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО "ХАРЬКОВГОРГАЗ".
 
По их информации работы будут проводится в рамках подготовки газовых сетей к отопительному периоду с 31.05.2021 г. АО «Харьковгоргаз» проведет регламентные работы в Московском районе города на подземном распределительном газопроводе низкого давления.
 

В связи с этим, будет прекращена подача природного газа потребителям по следующим адресам:

  • вул. Тимуровцев 34, 34-а, 34-б, 34-в, 36, 36-а, 38, 40, 40-а
  • пр. Тракторостроителей 67, 69, 69-а, 71, 71-а, 71-б, 71-в, 71-г, 71-д, 77, 77-а, 79/42, 79 / 42а  
 
Газовщики просят абонентов быть предельно осторожными и не забыть перекрыть краны перед газовыми приборами.
 
Отмечается, что подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что из-за утечки газа на подземном распределительном газопроводе среднего давления диаметром 700 мм остановили движение транспорта на оживленном проспекте.
 
Источник:   Харьковгоргаз
 Тэги:  харьковгоргаз, ремонт
 
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